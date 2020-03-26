Началась бесплатная раздача игры про выживание в зомби-апокалипсисе

В обычное время командный шутер World War Z стоит 1199 рублей. Сюжет игры основан на на фильме 2013 года «Война миров Z». В World War Z можно играть с тремя друзьями. Вместе пользователям предстоит выживать в зомби-апокалипсисе. В игре присутствуют быстро движущиеся толпы живых мертвецов, поведение которых формируется с помощью искусственного интеллекта. Игрок может стратегически использовать ловушки, барьеры и окружающую среду, чтобы бороться с зомби.

Помимо World War Z, бесплатно раздают и бродилку Figment, и инди-экшен Tormentor X Punisher.