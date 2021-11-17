Началась бесплатная раздача игры Splinter Cell про секретного агента США

Что важно: полученная игра останется в библиотеке. Забрать её бесплатно можно с 17 ноября (16:00) по 25 ноября (17:00) по местному времени, а сыграть — позже, в любое удобное время. В обычные дни игра стоит 419 рублей.

Это третья часть серии игр Splinter Cell. Действие игры происходит в различных точках земного шара. Нужно играть за Сэма Фишера, главного героя серии, специального агента секретного подразделения Агентства Национальной Безопасности США под названием Третий эшелон. Сюжет вертится вокруг того, что оперативникам нужно предотвратить атаки. Поэтому они должны проникнуть во вражескую базу и насильно забрать важные разведданные.