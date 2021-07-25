Началась бесплатная раздача мобильной головоломки в Google Play

Действие Mystic Pillars происходит в Древней Индии. Разработчики утверждают, что игроков ждут 100 простых и уникальных логических головоломок, а также интересный сюжет. Игра, кстати, нарисована вручную.

Пользователю нужно будет играть за таинственного странника, который оказался в царстве Зампи. Ему нужно решить проблему засухи в королевстве. Для этого надо решать головоломки и разрушать волшебные колонны, блокирующие воду. Головоломки становятся сложнее по мере прохождения игры.

Скачать игру можно по этой ссылке. Сейчас также можно бесплатно сыграть в симулятор Олимпийских игр. Он доступен в Steam под названием Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game.