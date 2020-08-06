Началась бесплатная раздача первого «Ведьмака»

The Witcher вышла в 2007 году. Издание Enhanced Edition — в 2008. В нём был улучшен геймплей, интерфейс и графика.

Главный герой игры — ведьмак Геральт. Сюжет начинается через пять лет после событий последней книги из цикла — «Владычица Озера». У Геральта случилась амнезия, и он вынужден заново учить своё ремесло.

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