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Началась бесплатная раздача симулятора жизни в мире постапокалипсиса
До завтрашнего дня
Новый день — и новая бесплатная игра в Epic Games Store в рамках новогодней акции. Сегодня можно забрать симулятор жизни в мире постапокалипсиса My Time At Portia. Правда, постапокалипсис тут очаровательный.
В игре представлена цивилизация, которая появилась после компьютерной эпохи. Люди прошлого в игре слишком увлеклись технологиями, и те почти уничтожили человечество.
Игроку же предстоит изучить город Портия. Необходимо восстановить мастерскую отца. По пути придётся выполнять различные заказы, выращивать урожай, заботиться о животных и заводить друзей. Игра получила хорошие отзывы от пользователей Steam.
В обычное время она стоит 1000 рублей, но до 19:00 27 декабря её можно скачать бесплатно.