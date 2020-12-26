Началась бесплатная раздача симулятора жизни в мире постапокалипсиса

В игре представлена цивилизация, которая появилась после компьютерной эпохи. Люди прошлого в игре слишком увлеклись технологиями, и те почти уничтожили человечество.

Игроку же предстоит изучить город Портия. Необходимо восстановить мастерскую отца. По пути придётся выполнять различные заказы, выращивать урожай, заботиться о животных и заводить друзей. Игра получила хорошие отзывы от пользователей Steam.

В обычное время она стоит 1000 рублей, но до 19:00 27 декабря её можно скачать бесплатно.