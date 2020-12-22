Игры
Сегодня 14:28
Началась крупная распродажа игр для PlayStation
До 9 января
В цифровом магазине PlayStation началась крупная новогодняя акция. Со скидками продают хиты для консолей и многопользовательские игры.
Среди хитов продаж предлагают нашумевшую The Last of Us Part II. Игра в рамках акции стоит 2564 рублей вместо 4499.
С 30-процентной скидкой можно купить другую новинку Ghost Of Tsushima — за 3549 рублей вместо 4999.
Новейшую Assassin's Creed Вальгалла продают за 3149 рублей вместо 4499.
Call of Duty: Black Ops Cold War в стандартном издании можно купить за 3374 рубля вместо 4499.
Среди многопользовательских игр со скидкой предлагают Tom Clancy's Rainbow Six Siege в издании Deluxe. Она стоит 608 рублей.
Ещё в PlayStation Store распродают игры ценой до 1500 рублей. Все предложения новой акции, которая продлится до 9 января, можно посмотреть по этой ссылке.