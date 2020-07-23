Игры
Вчера 21:03
Началась летняя распродажа игр в Epic Games Store
А ещё бесплатная раздача двух тайтлов
В сервисе Epic Games Store началась летняя распродажа игр. Скидки на ней достигают 75%. А ещё две игры раздают бесплатно.
Это видеоигра в жанре экшн-подземелья Next Up Hero и приключенческая космическая игра Tacoma. Забрать тайтлы можно до 30 июля.
Сама распродажа продлится до 6 августа. В её рамках, например, можно купить шутер от первого лица Borderlands 3 за 1000 рублей вместо 1999.
Также со скидкой доступна игра о похождениях в тайном агентстве в Нью-Йорке Control — 650 рублей вместо 1299.
Со скидкой в 67% отдают и Assassin's Creed Одиссея — за 825 рублей.
Остальные предложения акции доступны по этой ссылке.