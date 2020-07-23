Началась летняя распродажа игр в Epic Games Store

Это видеоигра в жанре экшн-подземелья Next Up Hero и приключенческая космическая игра Tacoma. Забрать тайтлы можно до 30 июля.

Сама распродажа продлится до 6 августа. В её рамках, например, можно купить шутер от первого лица Borderlands 3 за 1000 рублей вместо 1999.