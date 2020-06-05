Началась масштабная распродажа игр для Xbox

Она продлится до 15 июня. В рамках акции можно купить множество популярных игр. Со скидками предлагаются даже новые тайтлы. Отметим, что в цифровом магазине все цены указаны в долларах, как повелось с конца 2018 года.

Со скидкой 35% за $38,99 можно приобрести свежую Doom Eternal.