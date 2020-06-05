Игры
Сегодня 21:19
Началась масштабная распродажа игр для Xbox
До 15 июня
Microsoft предлагает сэкономить на играх для Xbox до 60%. Началась масштабная распродажа.
Она продлится до 15 июня. В рамках акции можно купить множество популярных игр. Со скидками предлагаются даже новые тайтлы. Отметим, что в цифровом магазине все цены указаны в долларах, как повелось с конца 2018 года.
Со скидкой 35% за $38,99 можно приобрести свежую Doom Eternal.
Ремейк 2020 года Resident Evil 3 предлагают за $40,19 (скидка 33%).
Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered можно купить с 25-процентной скидкой за $14,99.
Mortal Kombat 11 подешевел вполовину — стоит теперь $24,99.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.