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Игры
Сегодня 21:19

Началась масштабная распродажа игр для Xbox

До 15 июня
Microsoft предлагает сэкономить на играх для Xbox до 60%. Началась масштабная распродажа.

Она продлится до 15 июня. В рамках акции можно купить множество популярных игр. Со скидками предлагаются даже новые тайтлы. Отметим, что в цифровом магазине все цены указаны в долларах, как повелось с конца 2018 года.

Со скидкой 35% за $38,99 можно приобрести свежую Doom Eternal.

Ремейк 2020 года Resident Evil 3 предлагают за $40,19 (скидка 33%).

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered можно купить с 25-процентной скидкой за $14,99.

Mortal Kombat 11 подешевел вполовину — стоит теперь $24,99.

Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.

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