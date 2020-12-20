Игры
Сегодня 17:43
Началась новогодняя распродажа игр для Xbox
Скидки до 50%
В Microsoft Store началась новогодняя распродажа игр для Xbox One и Xbox Series X/S. В акции участвуют более 800 игр и дополнений со скидками до 50%.
Распродажа продлится до 3 января. В рамках акции скидку получила новая игра Assassin's Creed Вальгалла. Её можно купить за $42 вместо $60.
Со скидкой 40% можно урвать и другую свежую игру Watch Dogs: Legion. Она оценена в $36 вместо $60.
Продают DIRT 5 с 30-процентной скидкой — за $49.
Помимо новых игр в акции участвуют и старые. В том числе Ведьмак 3: Дикая Охота, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition и Resident Evil 3. Все игры можно посмотреть по этой ссылке.