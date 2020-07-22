Игры
Сегодня 14:17
Началась одна из крупнейших распродаж игр для PlayStation
И Red Dead Redemption 2, и Death Stranding, и FIFA
В PlayStation Store началась одна из крупнейших распродаж игр — Летняя. Скидки достигают 80%. В акции участвуют популярные тайтлы.
Летняя распродажа продлится четыре недели — с 22 июля по 19 августа.
На акции уже доступна последняя часть знаменитой серии гоночных симуляторов Need for Speed Heat. Игру можно купить за 1934 рубля со скидкой 57%.
«Звёздные войны Джедаи: Павший Орден» сбросила половину цены и теперь стоить 2249 рублей.
Приключение в мире Дикого Запада Red Dead Redemption 2 можно купить за 1679 рублей со скидкой 58%.
FIFA 20 подешевела на 79% и стоит 944 рубля.
Проект от «гения Кодзимы» Death Stranding тоже скинул 57% и оценён теперь в 1934 рубля.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке. 5 августа PlayStation Store обещает добавить ещё больше игр и сюрпризов.