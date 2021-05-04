Игры
Сегодня в 14:44
Началась однодневная распродажа игр про «Звёздные войны» для Xbox
Поспешите
В магазине цифровых игр для Xbox стартовала распродажа игр по «Звёздным войнам». Продлится она всего один день.
Распродажа, собственно, так и называется «День Star Wars». Компания обещает скидки до 60%.
Такое снижение цены действительно получила одна из последних игр по «Звёздным войнам» — Star Wars Jedi: Fallen Order. Игра теперь стоит $24 вместо $60. За такую цену забрать игру можно в течение ещё 22 часов.
«LEGO Star Wars: Пробуждение силы» в делюкс-версии тоже получила скидку. Вместо $30 игра теперь стоит $9. Скидка получилась размером в 70%.
«Самое полное издание» Star Wars Battlefront, включающее в себя «Издание Deluxe» Star Wars Battlefront и Season Pass, предоставляющий доступ к четырём дополнениям с множеством контента и эксклюзивной эмоции «Быстрый стрелок», стоит $5 вместо $20.
Остальные предложения распродажи доступны по этой ссылке.