Началась однодневная распродажа игр про «Звёздные войны» для Xbox

Распродажа, собственно, так и называется «День Star Wars». Компания обещает скидки до 60%.

Такое снижение цены действительно получила одна из последних игр по «Звёздным войнам» — Star Wars Jedi: Fallen Order. Игра теперь стоит $24 вместо $60. За такую цену забрать игру можно в течение ещё 22 часов.