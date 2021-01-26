Началась распродажа игр для Xbox со скидками до 90%

Хоккейный симулятор NHL 21 получил 50-процентную скидку и стоит теперь $30. Игра The Surge в духе научной фантастики оценена в $5 — это 75-процентная скидка.

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