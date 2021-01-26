Игры
Сегодня 16:40
Началась распродажа игр для Xbox со скидками до 90%
До 2 февраля
В Microsoft Store началась распродажа игр для Xbox со скидками до 90%. По низкой цене можно купить Anthem и Battlefield V.
Акция продлится до 2 февраля. В её рамках всего за $6 вместо $60 можно купить многопользовательский шутер от третьего лица с открытым миром Anthem.
За $23,99 вместо $59,99 можно купить Battlefield V.
Хоккейный симулятор NHL 21 получил 50-процентную скидку и стоит теперь $30. Игра The Surge в духе научной фантастики оценена в $5 — это 75-процентная скидка.
Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке. Сейчас также идёт распродажа игр в PlayStation Store. Хорошую скидку в её рамках получила Death Stranding.