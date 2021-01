Началась распродажа игр про массовые драки

В играх Hack and slash или hack and slay основная задача — истребить множество противников в ближнем бою с помощью разного оружия.

На GOG по время распродажи можно за каких-то 59 рублей купить Lords of the Fallen Game of the Year Edition. Это динамичный боевик со сложной системой ближнего боя. Скорость и атаки противника зависят от оружия, доспехов и навыков.

Также можно купить за 179 рублей игру The Surge. Это научно-фантастическая экшен-RPG. В ней придётся сражаться с роботами, безумными людьми и свихнувшимся ИИ.

Остальные предложения акции, которая продлится ещё два дня и 20 часов, можно посмотреть по этой ссылке.