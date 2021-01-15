Игры
Сегодня 20:55
Началась распродажа игр про массовые драки
Hack and slash
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил новую распродажу выходного дня. На этот раз со скидками до 90% предлагаются игры в жанре Hack and slash.
В играх Hack and slash или hack and slay основная задача — истребить множество противников в ближнем бою с помощью разного оружия.
На GOG по время распродажи можно за каких-то 59 рублей купить Lords of the Fallen Game of the Year Edition. Это динамичный боевик со сложной системой ближнего боя. Скорость и атаки противника зависят от оружия, доспехов и навыков.
Также можно купить за 179 рублей игру The Surge. Это научно-фантастическая экшен-RPG. В ней придётся сражаться с роботами, безумными людьми и свихнувшимся ИИ.
Остальные предложения акции, которая продлится ещё два дня и 20 часов, можно посмотреть по этой ссылке.