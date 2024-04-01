MadWorld использует технологию Web3, позволяющую игрокам владеть, улучшать и обменивать токенизированные представления игровых земельных участков. Игроки могут создавать кланы, сотрудничать и конкурировать за ресурсы, разбросанные по огромному игровому миру. Кланы могут добывать ресурсы, выплачивая дань NFT-землевладельцам с помощью внутриигровой валюты.

В настоящее время MadWorld проходит тестирование на устройствах под управлением iOS и Android. Ее релиз ожидается в конце 2024 года.