Nacon представила игровую гарнитуру для PS5 с графеновыми динамиками

Rig R5 Spear Pro HS оснащена 40-мм динамиками с графеновыми диафрагмами, что, по данным компании, снижает «гармонические искажения» до менее 0,5%. Гарнитура поддерживает технологию Tempest 3D AudioTech для PS5, обеспечивая пространственный звук и «точную передачу деталей».

Для подключения используется провод длиной 1,5 м с 3,5-мм разъёмом. Частотный диапазон — 20 Гц-40 кГц, импеданс — 32 Ом. Есть регулировка громкости на проводе. Гарнитура совместима с PS5, PS4, ПК и мобильными устройствами.