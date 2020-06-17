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Найден намёк на выход новой части Mortal Kombat
Она выйдет на грядущих консолях
В сети найден намёк на выход новой части Mortal Kombat. Компания WB Games разместила вакансию специалиста для работы над новинкой.
Вакансия появилась на официальном сайте компании. Согласно объявлению, студия NetherRealm ищет инженера-программиста/инженера компьютерной графики для работы над будущими играми в линейках Mortal Kombat и Injustice. Выйдут эти тайтлы уже на консолях нового поколения. Студия хочет найти такого сотрудника, который сможет предоставить наилучшее изображение для PlayStation 5 и Xbox Series X.
Ранее один из создателей Mortal Kombat заявил, что люди недооценивают, на что способен быстрый SSD, как в грядущей консоли Sony. По его словам, устройство будет показывать почти нулевое время загрузки ресурсов.