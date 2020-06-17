Найден намёк на выход новой части Mortal Kombat

Вакансия появилась на официальном сайте компании. Согласно объявлению, студия NetherRealm ищет инженера-программиста/инженера компьютерной графики для работы над будущими играми в линейках Mortal Kombat и Injustice. Выйдут эти тайтлы уже на консолях нового поколения. Студия хочет найти такого сотрудника, который сможет предоставить наилучшее изображение для PlayStation 5 и Xbox Series X.

Ранее один из создателей Mortal Kombat заявил, что люди недооценивают, на что способен быстрый SSD, как в грядущей консоли Sony. По его словам, устройство будет показывать почти нулевое время загрузки ресурсов.