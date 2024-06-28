Найден подробно описанный патент отмененной облачной консоли Xbox

Патент показывает, что это компактное устройство квадратной формы с круглым отверстием сверху, напоминающим вентиляционное отверстие на Xbox Series S. На передней части консоли расположены кнопка включения Xbox и порт USB-A, а на задней - порты HDMI, Ethernet и питания. Кроме того, на правой стороне расположена кнопка сопряжения контроллеров.

Патент был подан в июне 2022 года.