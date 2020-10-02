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Найден способ вернуть заблокированный Fortnite на iPhone
И на другие устройства
Создатели облачного игрового сервиса GeForce Now нашли способ вернуть заблокированный Fortnite на iPhone и другие устройства iOS и Android. Недавно Apple и Google удалили игру издателя Epic Games из магазинов приложений за обход выплаты комиссий.
Как пишет «Коммерсант», GeForce Now запустил возможность пользоваться сервисом через браузер. Раньше для этого нужно было скачать клиентскую программу. В браузере пользователям будут доступны все игры, которые есть на платформе, в том числе Fortnite.
Как отмечает «Коммерсант», новая опция даёт возможность избежать зависимости от владельцев операционных систем и магазинов приложений. То есть с устройств на iOS и Android можно будет спокойно играть в заблокированные игры Epic Games.
Эксперты, впрочем, предупредили, что Apple и Google могут начать блокировать и работу облачных платформ при обновлении браузеров.