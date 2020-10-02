Найден способ вернуть заблокированный Fortnite на iPhone

Как пишет «Коммерсант», GeForce Now запустил возможность пользоваться сервисом через браузер. Раньше для этого нужно было скачать клиентскую программу. В браузере пользователям будут доступны все игры, которые есть на платформе, в том числе Fortnite.

Как отмечает «Коммерсант», новая опция даёт возможность избежать зависимости от владельцев операционных систем и магазинов приложений. То есть с устройств на iOS и Android можно будет спокойно играть в заблокированные игры Epic Games.

Эксперты, впрочем, предупредили, что Apple и Google могут начать блокировать и работу облачных платформ при обновлении браузеров.