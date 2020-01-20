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Найдено косвенное доказательство переноса легендарной игры The Last of Us на компьютер
Или её второй части
Американская студия Naughty Dog, известная как разработчик известной игры The Last of Us, начала поиск графического программиста для команды The Last of Us Part II. Подходящий специалист должен иметь опыт разработки игр для компьютеров и специфические знания. В связи с этим журналисты предположили, что разработчики хотят выпустить ПК-версию знаменитого эксклюзива для консолей.
От кандидата также требуется опыт разработки игр для консолей и понимание графических архитектур AMD GCN, NVIDIA CUDA и современных API: DirectX12 и Vulkan.
По сути, знание всего этого не должно быть обязательным для разработки консольной игры. Значит, можно предположить, что Naughty Dog планирует выпустить The Last of Us Part II или её мультиплеерный режим на компьютерах. С другой стороны, понимание работы технологий ещё не подразумевает их применение.
Напомним, выход The Last of Us Part II ожидается в мае 2020 года.