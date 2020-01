Найдено косвенное доказательство переноса легендарной игры The Last of Us на компьютер

Американская студия Naughty Dog, известная как разработчик известной игры The Last of Us, начала поиск графического программиста для команды The Last of Us Part II. Подходящий специалист должен иметь опыт разработки игр для компьютеров и специфические знания. В связи с этим журналисты предположили, что разработчики хотят выпустить ПК-версию знаменитого эксклюзива для консолей.