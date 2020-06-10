Найдены намёки на выпуск удешевлённой версии новой консоли Xbox

Упоминание Lockhart обнаружили в системных библиотеках Windows. Журналисты считают, что если бы Microsoft отказалась от бюджетной консоли, то информации о ней в Windows не было бы.

Стоит отметить, что, по ранним слухам, консоль Lockhart получит название Xbox Series S. Она будет более доступной по цене, чем Xbox Series X. Напомним, что от последней ожидают стоимость в $500.