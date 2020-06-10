Игры
Вчера 20:36
Найдены намёки на выпуск удешевлённой версии новой консоли Xbox
Microsoft пока её не анонсировала
Ранее в сети ходили слухи, что Microsoft собирается выпустить две версии новой консоли Xbox — Anaconda и Lockhart. Первая оказалась известной всем Xbox Series X, а вот про вторую со временем забыли. На днях же пользователи нашли намёки на выпуск удешевлённой версии новой консоли Xbox.
Упоминание Lockhart обнаружили в системных библиотеках Windows. Журналисты считают, что если бы Microsoft отказалась от бюджетной консоли, то информации о ней в Windows не было бы.
Стоит отметить, что, по ранним слухам, консоль Lockhart получит название Xbox Series S. Она будет более доступной по цене, чем Xbox Series X. Напомним, что от последней ожидают стоимость в $500.