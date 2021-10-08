Найдены опасные для российских детей мобильные игры

Специалисты анализировали шесть мобильных игр, рекламируемых в социальных сетях. В них они нашли опасные механики, которые могут принести вред ребёнку. Роскачество не стало называть сами игры, но описало эти приёмы. Так что тайтлы можно узнать.

Одна из опасных механик — случайные шансы на победу. Как утверждают в Роскачестве, разработчики специально создают такие игры, в которых пользователь идёт до финиша максимально долго, а сама система ограничивает развитие персонажа. Тогда приложение предлагает снять ограничения, повысить шансы на победу. Это делается за деньги. Специалисты предупредили, что через элемент азарта у ребёнка может формироваться зависимость. Это касается и лутбоксов.

Также в Роскачестве обратили внимание на неправдивую рекламу игр — в промороликах показывают не соответствующий реальности геймплей, умалчивается о наличии элементов азартных игр и микротранзакций. Кроме того, сама реклама нацелена на детей.

Ещё одна опасная механика — слишком лёгкие первые уровни. При этом на первых этапах игры пользователю могут давать и различные подарки, но постепенно они заканчиваются, и начинаются микротранзакции. Также разработчики нередко запускают игры, сделанные по крупным, легко узнаваемым вселенным. Это тоже привлекает внимание игроков.