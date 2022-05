Напоминаем: у Google есть игровой сервис. И на него даже выходят игры

Сегодня компания Google подтвердила появление еще трех игр для Stadia, все они являются инди-играми. Эти игры появятся в течение лета, уже на следующей неделе.

Первая, Through The Darkest of Times, поступит в продажу 1 июня по цене $14,99. Следующая, Those Who Remain, дебютирует в июле. И, наконец, Mighty Switch Force! Collection появится "скоро". Дата выхода этой игры не установлена.

За этот календарный год Google добавил в Stadia 24 новые игры. В 2021 году Google добавила 107 новых игр в библиотеку Stadia, а в 2022 году компания обещает не менее 100 новых игр, что при нынешних темпах является большой задачей.