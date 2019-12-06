Игры
Сегодня 16:43
Нашумевшую игру Death Stranding впервые продают со скидкой
На PlayStation
В официальном магазине PlayStation стартовали «Рождественские скидки». Они продлятся до 10 декабря. В рамках акции можно будет купить новейшую игру от Kojima Productions — Death Stranding.
Симулятор ходьбы, как прозвали игру в СМИ, продаётся в цифровом расширенном издании с 31-процентной скидкой за 3499 рублей (вместо 5099).
Также скидки распространяются на Dark Souls III (599 рублей вместо 2899).
На Hitman 2 (1499 рублей вместо 4399).
На новую MediEvil (1199 рублей вместо 1999) и на свежую Need for Speed Heat в Deluxe-издании (3249 рублей вместо 4999).
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке. Уточним, что распродажа продлится до 2:59 по московскому времени 10 декабря.