Насколько нужно ухудшить графику, чтобы поиграть в новые игры на видеокарте с 1 ГБ видеопамяти? Это нужно видеть!

Ведущий канала zWORMz Gaming протестировал графический ускоритель GeForce GT 710 1GB в 12 играх. Среди игровых проектов были Forza Horizon 5, Valorant, GTA 5, PUBG, Fortnite, COD Warzone, CS:GO, Cyberpunk 2077, Apex Legends, Minecraft, Battlefield 1, Left 4 Dead 2. Запускались все они на Windows 10 Pro на разных настройках и в различном разрешении.

Forza Horizon 5 запускается в двух разрешениях на минимальных настройках: 144p и 72p. В первом случае среднее число кадров составляло 18 к/с, с разгоном значение увеличилось до 20 к/с. При этом производительность осталась той же и после установки разрешения 72p.

В Valorant можно играть в 1080p c низким пресетом. Идёт она вполне неплохо по сравнению с предыдущей. С разгоном удаётся достичь в процессе игры более 100 к/с.

На низких настройках в 720p идёт GTA 5. В среднем получается в ней получить 50 к/с. Удаётся достичь в процессе игры и 60 к/с. В целом проходить игру вполне можно при таких параметрах графики и разрешении.

PUBG запускается в разрешении 7p при самых низких настройках. Среднее число кадров составляет более 40 кадров в секунду. Вместе с тем из-за разрешения играть, конечно, невозможно.

Fortnite можно проходить в 720p на пресете Competitive и при включенном режиме производительности. В среднем получается достичь здесь 69 к/с. В то же время в редких событиях значение равняется только 23 к/с.

COD Warzone ведущий запустил в разрешении 800x600 и на минимальных настройках. Частота кадров в среднем находится в пределах 15-20 к/с в игре, хотя можно при желании достичь и 30 к/с.