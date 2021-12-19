Насколько нужно ухудшить графику, чтобы поиграть в новые игры на видеокарте с 1 ГБ видеопамяти? Это нужно видеть!Продемонстрировал это ведущий канала zWORMz Gaming на YouTube
Ведущий канала zWORMz Gaming протестировал графический ускоритель GeForce GT 710 1GB в 12 играх. Среди игровых проектов были Forza Horizon 5, Valorant, GTA 5, PUBG, Fortnite, COD Warzone, CS:GO, Cyberpunk 2077, Apex Legends, Minecraft, Battlefield 1, Left 4 Dead 2. Запускались все они на Windows 10 Pro на разных настройках и в различном разрешении.
Forza Horizon 5 запускается в двух разрешениях на минимальных настройках: 144p и 72p. В первом случае среднее число кадров составляло 18 к/с, с разгоном значение увеличилось до 20 к/с. При этом производительность осталась той же и после установки разрешения 72p.
В Valorant можно играть в 1080p c низким пресетом. Идёт она вполне неплохо по сравнению с предыдущей. С разгоном удаётся достичь в процессе игры более 100 к/с.
На низких настройках в 720p идёт GTA 5. В среднем получается в ней получить 50 к/с. Удаётся достичь в процессе игры и 60 к/с. В целом проходить игру вполне можно при таких параметрах графики и разрешении.
PUBG запускается в разрешении 7p при самых низких настройках. Среднее число кадров составляет более 40 кадров в секунду. Вместе с тем из-за разрешения играть, конечно, невозможно.
Fortnite можно проходить в 720p на пресете Competitive и при включенном режиме производительности. В среднем получается достичь здесь 69 к/с. В то же время в редких событиях значение равняется только 23 к/с.
COD Warzone ведущий запустил в разрешении 800x600 и на минимальных настройках. Частота кадров в среднем находится в пределах 15-20 к/с в игре, хотя можно при желании достичь и 30 к/с.
Также в 800x600 и с низким пресетом идёт CS:GO. Играть в неё можно, при этом частота кадров будет составлять более 100 к/с, но временами будет ощущаться и задержка ввода. Хотя в некоторых сценах производительность может опуститься и до 79 к/с.
Cyberpunk 2077 запускается в разрешении 36p на низких настройках. Частота кадров составляет примерно 15 к/с, однако из-за качества графики играть невозможно.
В 480p при низком пресете можно поиграть в Apex Legends. Средняя производительность при этом будет немного выше 30 к/с.
А вот в Minecraft получится поиграть в 1080p с высоким пресетом. Число кадров в среднем оказывается здесь выше 60 к/с. В целом проходить проект вполне комфортно.
Battlefield 1 идёт в 504p на низких настройках. Получить удаётся здесь в среднем в районе 45 к/с.
Left 4 Dead 2, как Minecraft, запускается в разрешении 1080p на высоких настройках. При этом производительность будет находиться на уровне 60 к/с.
В целом для игр эксперт советует приобретать из подержанных видеокарт не GT 710, а GTX 650 или 750. С ними будут вполне приемлемо запускаться как киберспортивные дисциплины, так и игры 2010 года выпуска и старше.
Протестированная конфигурация:
- процессор AMD Ryzen 9 5900X;
- видеокарта GeForce GT 710 1GB GDDR5 - Asus SL;
- оперативная память 32GB DDR4 3200MHz (4x8GB CL14);
- SSD 1 WD Blue SN550 1TB;
- SSD 2 WD Blue 1TB 3D NAND SATA;
- SSD 3 Kingston A400 480GB;
- HDD 1 WD Red 2TB 7200rpm;
- HDD 2 Seagate Exos 12TB 7200rpm;
- материнская плата MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI;
- блок питания Corsair RM750i 80+ gold;
- корпус Phanteks ECLIPSE P500A.