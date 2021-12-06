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Насколько подешевели игры для консоли Nintendo в России

Не так уж значительно
Недавно Nintendo пообещала снизить цены на игры из-за ситуации на российском рынке. Сказано — сделано. Теперь игры для Nintendo Switch в России дешевле.
Насколько подешевели игры для консоли Nintendo в России

К сожалению, снижение цен оказалось не самым значительным. Наиболее дорогие игры подешевели на 500 рублей. Издание «Чемпионат» перечислило несколько игр, которые стали стоить меньше:

  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild — с 6299 до 5799 рублей
  • Super Smash Bros. Ultimate — с 6299 до 5799 рублей
  • Metroid Dread — с 5399 до 4999 рублей
  • Monster Hunter Rise — с 5399 до 4999 рублей
  • Super Mario Odyssey — с 5399 до 4999 рублей
  • The Elder Scrolls 5: Skyrim — с 5399 до 4999 рублей
  • Grand Theft Auto: The Definitive Edition — с 5399 до 4999 рублей
  • Bayonetta 2 — с 4499 до 4149 рублей.

При этом цены на предзаказы почему-то не изменились.

Источник: Чемпионат
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