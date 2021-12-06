Насколько подешевели игры для консоли Nintendo в России

К сожалению, снижение цен оказалось не самым значительным. Наиболее дорогие игры подешевели на 500 рублей. Издание «Чемпионат» перечислило несколько игр, которые стали стоить меньше:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — с 6299 до 5799 рублей

Super Smash Bros. Ultimate — с 6299 до 5799 рублей

Metroid Dread — с 5399 до 4999 рублей

Monster Hunter Rise — с 5399 до 4999 рублей

Super Mario Odyssey — с 5399 до 4999 рублей

The Elder Scrolls 5: Skyrim — с 5399 до 4999 рублей

Grand Theft Auto: The Definitive Edition — с 5399 до 4999 рублей

Bayonetta 2 — с 4499 до 4149 рублей.

При этом цены на предзаказы почему-то не изменились.