Насколько подешевели игры для консоли Nintendo в России

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Насколько подешевели игры для консоли Nintendo в РоссииНе так уж значительно
Недавно Nintendo пообещала снизить цены на игры из-за ситуации на российском рынке. Сказано — сделано. Теперь игры для Nintendo Switch в России дешевле.
К сожалению, снижение цен оказалось не самым значительным. Наиболее дорогие игры подешевели на 500 рублей. Издание «Чемпионат» перечислило несколько игр, которые стали стоить меньше:
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild — с 6299 до 5799 рублей
- Super Smash Bros. Ultimate — с 6299 до 5799 рублей
- Metroid Dread — с 5399 до 4999 рублей
- Monster Hunter Rise — с 5399 до 4999 рублей
- Super Mario Odyssey — с 5399 до 4999 рублей
- The Elder Scrolls 5: Skyrim — с 5399 до 4999 рублей
- Grand Theft Auto: The Definitive Edition — с 5399 до 4999 рублей
- Bayonetta 2 — с 4499 до 4149 рублей.
При этом цены на предзаказы почему-то не изменились.
Источник: Чемпионат