Настоящие игры нового поколения для PS5 выйдут только в 2022 году

То есть таких игр, которые будут полностью использовать возможности новых консолей, и их не потянет PS4. По словам Райана, традиционно разработчики игр набирают обороты первые два или три года. В это время они осваивают «железо» консолей. Скорее всего, настоящие некстген-проекты мы увидим в 2022 году. Этот год станет таким же по значимости, как 2015–2016 годы для консолей предыдущего поколения. Именно тогда начали выходить ключевые проекты.

Райана также спросили, считает ли он правильным, что цены на игры для приставок растут. На это представитель Sony ответил, что уже давно цены относительно стабильны, а повышение стоимости у ряда издателей он не считает необоснованным. Ведь издержки производства игр для PS5 значительно выросли.