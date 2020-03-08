Научно-фантастическая игра SOMA продается с 90% скидкой

SOMA представляет собой научно-фантастический ужастик, разработанный в 2015 году. По сюжету главный герой Саймон Джаретт загадочным образом оказывается на отдалённой подводной исследовательской станции под названием PATHOS-2, в мире, в где роботы начали принимать все более антропоморфный вид. Так, геймерам предстоит выяснить, каким образом протагонист игры попал на станцию, а также противодействовать различным опасностям. Напомним, что стоимость игры в обычное время составляет порядка 499 рублей, тогда как с учетом скидка она обойдется всего за 49 рублей.

Отметим, что акция является временной и закончится уже 20 марта.