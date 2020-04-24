Назван возраст профессиональных игроков в различных компьютерных играх

Для исследования взяли десять разных киберспортивных дисциплин. Затем авторы собрали статистику о возрасте участников крупнейших чемпионатов по каждой из дисциплин за каждый год, начиная с 2015. Поскольку возраст на момент турнира вычислялся только на основе месяца, могут быть небольшие погрешности.

Самые взрослые киберспортсмены нашлись в StarCraft II. В среднем «Старкрафтеру» сейчас 24 года. А вот ни одного человека старше 30, не обнаружилось.

Средний возраст профессионального игрока в Counter-Strike: Global Offensive составляет 23-23,5 лет.

В Dota 2 показатель колеблется в рамках 22 лет, однако после 2019 года средний возраст начал расти. Что касается PUBG, то в первый же год средний возраст киберспортсменов оказался довольно высоким — более 23 лет.

С Call of Duty ситуация такая: за последние пять лет средний возраст киберспортсмена повышался с 21 года до более 22 лет. В Rainbow Six: Siege с первых лет основная аудитория игроков была в возрасте от 18 до 21 года. К 2019 году более половины геймеров — это люди в возрасте до 21 года.

В League of Legends средний возраст профессионального игрока к 2019 году составляет чуть более 22 лет. В Overwatch — 21,5 года. В Rocket League в 2019 году средний возраст игроков был равен примерно 19 годам. Что интересно, 27% геймеров в Rocket League — младше 18 лет.

И наконец в Fortnite по итогам 2019 года средний возраст киберспортсмена составил менее 17 лет.