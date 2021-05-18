Названа дата выхода GTA 5 с улучшенной графикой

В Rockstar Games также рассказали, что владельцы улучшенной GTA 5 получат бонусный контент для GTA Online. Его пока, кстати, даже не представили. Ждём анонс летом 2021 года. GTA Online с обновлённой графикой будет бесплатной на PS5 в течение трёх месяцев после выхода.

Помимо этого, разработчики пообещали несколько сюрпризов в честь предстоящего 20-летия Grand Theft Auto III.

В ближайшие месяцы мы, скорее всего, увидим скриншоты или геймплейные ролики улучшенной версии GTA 5. Стоит отметить, что игра вышла в 2013 году сначала для консолей PlayStation 3 и Xbox 360. Позже её переиздали для PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году — для персональных компьютеров. То есть GTA 5 увидит уже третье поколение консолей на своём веку.