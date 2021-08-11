Названа дата выхода игры-симулятора бездомного

В Bum Simulator игрокам предоставляется возможность оказаться в роли американского бомжа в большом городе. Геймерам предстоит выпрашивать у прохожих денег, искать еду в мусорных баках, скрываться от плохих климатических условий и соперничать с другими бездомными за монеты. Словом, придется выживать и, может быть, удастся стать городской легендой.

В ранний доступ игра выйдет в сервисе цифровой дистрибуции Steam уже в этом месяце, а именно 26 числа.

Напомним, что прямо сейчас в Steam проходит распродажа игр-симуляторов всадника Апокалипсиса. Размер максимальной скидки достигает 85%.