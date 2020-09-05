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Названа индийская замена заблокированной в стране игре PUBG
Игра об индо-китайском пограничном конфликте
Ранее на этой неделе индийские власти запретили в стране популярную мобильную игру PlayerUnknown’s BattleGround (PUBG) и ещё более 100 китайских приложений. Спустя день после этого индийский стартап анонсировал новую мультиплеерную игру FAU-G: Fearless And United Guards, которая, видимо, должна заменить PUBG.
Создатели игры рассказали, что она основана на реальных событиях, с которыми индийские солдаты сталкиваются во время индо-китайского пограничного конфликта этого года. Он начался в мае из-за спорного региона Аксайчин. Отмечается, что часть средств, которые заработает игра, будут отправлены семьям военных.
PUBG Mobile была самой популярной игрой в Индии с более чем 50 млн активных пользователей. Кроме того, игра лидировала в стране по времени, которое игроки проводили в ней. Пока неясно, сможет ли FAU-G хоть отчасти заменить PUBG в Индии.