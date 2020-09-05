Названа индийская замена заблокированной в стране игре PUBG

Создатели игры рассказали, что она основана на реальных событиях, с которыми индийские солдаты сталкиваются во время индо-китайского пограничного конфликта этого года. Он начался в мае из-за спорного региона Аксайчин. Отмечается, что часть средств, которые заработает игра, будут отправлены семьям военных.

PUBG Mobile была самой популярной игрой в Индии с более чем 50 млн активных пользователей. Кроме того, игра лидировала в стране по времени, которое игроки проводили в ней. Пока неясно, сможет ли FAU-G хоть отчасти заменить PUBG в Индии.