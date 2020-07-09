Игры
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Названа неприятная альтернатива грядущему подорожанию видеоигр
Лучше уж подорожание
Ранее аналитики компании IDG Consulting подсчитали, что стоимость топовых игр для консолей нового поколения вырастет в среднем на $10. Кому-то такая перспектива могла по понятным причинам не понравиться. Теперь по этому поводу высказался геймдиректор и один из сценаристов God of War Кори Барлог. Он назвал неприятную альтернативу грядущему подорожанию видеоигр.
Кори заявил, что без повышения базовой стоимости в играх могут остаться микротранзакции.
«Игры должны подорожать. Я предпочитаю повышение базовой цены, чем кромешный ад из микротранзакций, которыми стали некоторые игры», — написал Кори в Twitter.
Пользователи соцсети в ответ на это заметили, что нет никаких гарантий, что компании откажутся от микротранзакций даже при повышении базовых цен.