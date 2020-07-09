Названа неприятная альтернатива грядущему подорожанию видеоигр

Кори заявил, что без повышения базовой стоимости в играх могут остаться микротранзакции.

«Игры должны подорожать. Я предпочитаю повышение базовой цены, чем кромешный ад из микротранзакций, которыми стали некоторые игры», — написал Кори в Twitter.

Пользователи соцсети в ответ на это заметили, что нет никаких гарантий, что компании откажутся от микротранзакций даже при повышении базовых цен.