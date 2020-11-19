Названа новая дата релиза Far Cry 6

Отметим, что в конце октября, помимо Far Cry 6, отложили и еще один долгожданный тайтл компании - Rainbox Six Quarantine.

Ранее сообщалось о том, что действия в Far Cry 6 будут разворачиваться в тропическом государстве Яра, во главе которого стоит диктатор Антон Кастилло. Игрокам же уготована роль одного из участников сопротивления.