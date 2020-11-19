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Названа новая дата релиза Far Cry 6
Случится это в мае
Напомним, что в прошлом месяце компания Ubisoft, в рамках отчета для инвесторов, объявила о том, что игра Far Cry 6 не выйдет в феврале, как было запланировано ранее. Сейчас же была названа новая дата релиза тайтла.
Причем компания не объявляла дату, но обновила ее в Microsoft Store. Изменение информации заметил блогер под ником Wario64. Как выяснилось, игра должны выйти в мае следующего года, а именно 25 числа.
Отметим, что в конце октября, помимо Far Cry 6, отложили и еще один долгожданный тайтл компании - Rainbox Six Quarantine.
Ранее сообщалось о том, что действия в Far Cry 6 будут разворачиваться в тропическом государстве Яра, во главе которого стоит диктатор Антон Кастилло. Игрокам же уготована роль одного из участников сопротивления.