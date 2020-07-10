Раскрыты первые подробности о Far Cry 6

В PlayStation Store появилась страница игры с обложкой. Если верить утечке, Far Cry 6 выйдет 18 февраля 2021 года. Те, кто купит игру на PlayStation 4 бесплатно получат версию для PlayStation 5.

Действие Far Cry 6 будет происходить в тропическом государстве Яра. Им правит диктатор Антон Кастилло, который хочет любыми методами вернуть своей нации былую славу. У диктатора есть сын Диего, который должен будет стать его преемником.

В государстве есть участники сопротивления. К нему и нужно будет присоединиться игроку. Он, кстати, будет играть за местного жителя Дани Рохаса. Разработчики уже пообещали игре самый большой открытый мир в истории серии. Полноценный анонс Far Cry 6 может состояться уже 22 июля.