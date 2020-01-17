Названа новая дата релиза ожидаемой Cyberpunk 2077

Так, новой датой выхода ожидаемой игры называли 17 сентября текущего года. Об этом стало известно благодаря новой публикации на официальной странице компании в социальной сети Twitter. Отмечается, что на сегодняшний день игра полностью готова и в нее можно играть, однако разработчикам необходимо больше времени на испытания и дополнительные тестирования уровней.

”Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стала главным достижением для нынешнего поколения, и перенос релиза даст нам очень нужные несколько месяцев, за которые мы сможем сделать игру совершенной”, — указано в официальном сообщении разработчиков CD Projekt RED.