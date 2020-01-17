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Названа новая дата релиза ожидаемой Cyberpunk 2077
Однако игра уже полностью готова
Напомним, что ранее сообщалось, что выход игры Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля текущего года. Сейчас же, по словам представителей студии CD Projekt RED, которые занимаются разработкой игры, выход игры откладывается.
Так, новой датой выхода ожидаемой игры называли 17 сентября текущего года. Об этом стало известно благодаря новой публикации на официальной странице компании в социальной сети Twitter. Отмечается, что на сегодняшний день игра полностью готова и в нее можно играть, однако разработчикам необходимо больше времени на испытания и дополнительные тестирования уровней.
”Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стала главным достижением для нынешнего поколения, и перенос релиза даст нам очень нужные несколько месяцев, за которые мы сможем сделать игру совершенной”, — указано в официальном сообщении разработчиков CD Projekt RED.