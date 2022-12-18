Названа онлайн-игра, в которой больше всего приставаний и ненависти

13:06, 18 декабря 2022
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Названа онлайн-игра, в которой больше всего приставаний и ненавистиЭто касается подростков
Специалисты Center for Technology and Society изучили приставания и агрессивное поведение в онлайн-играх 2022 года.
Фото: Unsplash
Авторы отчёта утверждают, что ненависть и экстремизм в онлайн-играх усилились с прошлого года. Увеличилось и число домогательств, с которыми сталкиваются подростки в возрасте 13-17 лет. Кроме того, игровые демонстрируют женоненавистническую культуру.
Данные авторов о подростках в возрасте 10-12 лет показывают, что почти 70% подвергаются плохому отношению в онлайн-играх. Из-за этого 30% молодых геймеров заявили, что всегда скрывают свою личность, играя онлайн.
Что касается отдельных игр, то приставаниям молодые люди подвергаются чаще всего в игре Valorant. На втором месте стоит Dota 2, а на третьем — Fortnite.