Названа онлайн-игра, в которой больше всего приставаний и ненависти

Авторы отчёта утверждают, что ненависть и экстремизм в онлайн-играх усилились с прошлого года. Увеличилось и число домогательств, с которыми сталкиваются подростки в возрасте 13-17 лет. Кроме того, игровые демонстрируют женоненавистническую культуру.

Данные авторов о подростках в возрасте 10-12 лет показывают, что почти 70% подвергаются плохому отношению в онлайн-играх. Из-за этого 30% молодых геймеров заявили, что всегда скрывают свою личность, играя онлайн.

Что касается отдельных игр, то приставаниям молодые люди подвергаются чаще всего в игре Valorant. На втором месте стоит Dota 2, а на третьем — Fortnite.