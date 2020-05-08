Игры
Вчера 20:20
Названа первая игра для новой Xbox с высокой кадровой частотой 120 fps
Хоть и не при самом высоком разрешении
Вчера Microsoft показала трейлеры игр для Xbox Series X. По итогам мероприятия названа первая игра для новой Xbox с высокой кадровой частотой 120 fps.
Как пишет издание PlayGround.ru, в ходе мероприятия Microsoft пообщалась с несколькими разработчиками игр. В частности, с директором по разработке раллийного симулятора Dirt 5.
Сообщается, что он подтвердил: игра будет работать в режиме 120 кадров в секунду. Конечно, не при разрешении 4K — тут Dirt 5 сможет выдавать лишь 60 кадров в секунду — но всё же. СМИ сообщает, что это, похоже, первая игра для Xbox Series X с подтверждённой fps выше 60 кадров в секунду.
Выход игры ожидается в октябре 2020 года на ПК, Xbox One и Xbox Series X, PlayStation 4 и PlayStation 5.