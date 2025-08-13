Названа причина, почему на Switch 2 все еще мало портов игр — это все вина Nintendo

Компания хочет, чтобы новые игры максимально использовали возможности консоли, а не просто повторяли версии для оригинального Switch.

Разработчики получают девкиты только в том случае, если могут продемонстрировать уникальные функции устройства — например, работу в 4K@60fps, поддержку режима мыши в Joy-Con 2, GameChat для видеозвонков или улучшенную виброотдачу.

Партнерские студии получают приоритет, а проекты, не использующие новые возможности, одобряются реже.

Стоит отметить, что некоторые проекты (такие как Cyberpunk 2077 или Street Fighter 6) уже показывают отличную производительность, а эксклюзивные функции вроде сенсорного управления в Star Wars Outlaws помогают портам выходить быстрее.

Nintendo делает ставку на то, чтобы Switch 2 выделялся не только производительностью, но и уникальным игровым опытом.