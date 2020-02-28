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Названа разница в мощности между Xbox Series X и PlayStation 5
Правда, официально подтверждены характеристики только консоли Microsoft
Журналисты авторитетного ресурса IGN Japan назвали разницу в мощности между Xbox Series X и PlayStation 5. Как оказалось, консоль Sony будет иметь 9,2 терафлопса, а приставка Microsoft — 12 терафлопс.
Недавно Microsoft подтвердила некоторые характеристики Xbox Series X, в том числе её уровень мощности. Sony же официально ещё ничего не рассказывала общественности о своей консоли.
Тем не менее, в одном из видео ведущие IGN Japan заявили, что мощность графического ядра PlayStation 5 составляет 9,2 терафлопса. Таким образом, разница в мощности между консолями составит примерно 25%. Однако всё равно стоит дождаться подтверждения от Sony.
Напомним: достоверно известно, что Xbox Series X будет иметь процессор, специально разработанный на базе архитектур AMD Zen 2 и Radeon RDNA 2, а также NVMe SSD и поддержку 8K-игр.