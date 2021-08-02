Названа разница в скорости работы PS5 со стандартным и сторонним SSD

По словам специалиста, при использовании сторонних и стандартного накопителей разницы в результатах почти не было. Стоит отметить, что в первом тесте применяли SSD, соответствующие требованиям Sony.

А вот при применении других накопителей с PCIe 4.0 уже наблюдались улучшения. Время загрузки игр выросло на 15%, но не всегда. Несмотря на этот прирост, надо помнить, что использование неодобренных SSD может иметь подводные камни.

Напомним, пока пользоваться дополнительным слотом под накопитель в PS5 могут не все. Эту возможность сейчас имеют лишь бета-тестеры. Остальные смогут воспользоваться ею после выхода финальной прошивки.