Названа российская цена подписки Xbox Game Pass на игры для компьютера

Ранее подписка для ПК была доступна только в составе Xbox Game Pass Ultimate. Теперь же её можно приобрести отдельно на три месяца за 1796,99 рублей.

Просмотреть всю игровую библиотеку Xbox Game Pass пользователи смогут со специального приложения Xbox для компьютеров на Windows 10. Там же игроки будут получать рекомендации, смогут отсортировать игры по жанрам и найти для себя новые интересные проекты. Скачать приложение на Windows 10 можно по этой ссылке.

Также все обладатели подписки Xbox Game Pass для ПК до конца года получат все привилегии абонемента EA Play, в том числе доступ к лучшим играм от Electronic Arts.