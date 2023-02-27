Названа российская цена системы виртуальной реальности Sony PlayStation VR2

Стоимость устройства в России составит 69 999 рублей. Сейчас доступен предзаказ. DNS обещает собственную 12-месячную гарантию на Sony PlayStation VR2.

Продажи новинки недавно стартовали по всему миру, хотя представлена она была ещё 22 февраля 2022 года. PlayStation VR2 предлагает 4K и HDR, у неё есть два OLED-дисплея, поле обзора достигает 110°.