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Названа самая популярная игра для PlayStation 4 в России

Спойлер, это не FIFA 19
Компания “М.Видео-Эльдорадо” изучила спрос на видеоигры во втором квартале этого года и выяснила, что самой популярной игрой является последняя часть Mortal Kombat.

Ранее, лидирующее место занималфутбольный симулятор FIFA 19, который на данный момент спустился на 4 место в рейтинге. Второй по популярности является игра, которая вышла эксклюзивно для PS4 - “Жизнь после”. Не сдает позиций игры от компании “Rockstar Games” - “Read Dead Redemption 2” и “GTA 5”, которые не покидают топ-5.

Жители России в этом году приобрели 400 тыс игр, общая стоимость которых составляет 850 млн рублей. Самой популярной консолью неизменно остается PlayStation 4, а игры для нее занимают около 70% на рынке.

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