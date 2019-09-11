Названа самая популярная игра для PlayStation 4 в России

Ранее, лидирующее место занималфутбольный симулятор FIFA 19, который на данный момент спустился на 4 место в рейтинге. Второй по популярности является игра, которая вышла эксклюзивно для PS4 - “Жизнь после”. Не сдает позиций игры от компании “Rockstar Games” - “Read Dead Redemption 2” и “GTA 5”, которые не покидают топ-5.