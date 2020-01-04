Названа самая прибыльная компьютерная игра в мире

Это стало известно из отчёта аналитиков компании SuperData Research. Общий доход отрасли видеоигр составил $120 млрд. Из них $30 млрд пришлось на игры для персональных компьютеров. Больше всего денег заработали создатели условно-бесплатных проектов (80% от общей суммы).

На втором месте по прибыльности оказались две игры — Dungeon Fighter Online и Honour of Kings. Каждая из них принесла своим разработчикам по $1,6 млрд. На третьем месте разместилась League of Legends с $1,5 млрд.

Напомним, Fortnite вышла в 2017 году. В 2018 игра принесла разработчикам рекордные $2,4 млрд.