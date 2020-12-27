Названа самая просматриваемая игра на YouTube

На втором месте в топе расположилась онлайн-платформа Roblox, которая позволяет людям создавать свои собственные и играть в те, что были сделаны другими пользователями. Roblox по просмотрам уже сильно отстаёт от Minecraft — набрала 76 млрд за год.

Третье место отдали мобильной королевской битве Garena Free Fire. Далее следует бессмертная Grand Theft Auto V, а завершает список ещё одна королевская битва Fortnite. У последней 68 млрд просмотров.

В совокупности пользователи потратили на просмотр игровых роликов более 100 млрд часов.