Названы 10 компьютерных игр для расслабления и снижения стресса

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Названы 10 компьютерных игр для расслабления и снижения стрессаСреди них - The Sims 4 и Minecraft
Редакция techspot.com составила подборку самых успокаивающих игр, в которые будет приятно погрузиться после тяжёлого дня.
Среди перечисленных игровых проектов есть как популярные, так и не очень. Но они точно окажутся полезными, если вы захотите ненадолго отвлечься от дел и успокоиться.
- Flow. Напоминает немного "Змейку": цель игры в том, чтобы существо съело как можно больше других живых организмов и стало как можно длиннее. Это морское животное, которым управляет пользователь, само по себе напоминает змею. Во время игры можно насладиться динамичной мелодией и приятными звуковыми эффектами.
- Journey. В этой игре пользователь управляет персонажем в мантии, который путешествует по песчаной планете. Основная цель - дойти до горы, виднеющейся вдалеке. По большей части здесь передвигаться можно пешком, но также есть возможность летать с помощью накидки. Кроме того, здесь среди персонажей можно встретить и других игроков. Порадует в этой игре и расслабляющий саундтрек.
- Abzû. Вы станете дайвером и будете исследовать океанические пещеры и древние руины. В основном здесь нужно выполнять задания, перемещая различные объекты и открывая новые области. Ограничений по времени здесь нет.
- Firewatch. Здесь вы играете за пожарного Генри. Само действие происходит при этом в Национальному лесу Шошон через год после пожаров в Йеллоустоне. По большей части вы будете разгадывать загадки, наслаждаться пейзажами и изучать территорию. Игра короткая, проходится быстро: примерно за шесть часов.
- The Sims 4. Эта игра поможет ощутить себя богом. Можно создавать персонажей и практически полностью контролировать их жизнь. Или же позволить им самим выбирать, чем заниматься. За такую свободу выбора многие и любят эту игру.
- House Flipper. Здесь вы будете улучшать интерьер домов и продавать их. Чем дальше, тем больше инструментов для ремонта появляется и тем дороже можно продавать недвижимость. Также в электронных письмах от потенциальных клиентов есть задания, которые можно выполнять для увеличения цены за дом.
- PC Building Simulator. Напоминает предыдущую игру, только здесь вы уже управляете сервисом по ремонту компьютеров. Чем больше довольны вашей работой клиенты, тем выше ваш рейтинг и больше денег вы сможете заработать.
- Minecraft. Одна из самых популярных игр. В ней можно построить практически всё, что захочется. Найти проект можно на любых игровых платформах.
- No Man's Sky. Автор подборки особо выделяет универсальной этой игры. Здесь есть квесты, воздушные бои, задания. Но выполнять их все и участвовать в них необязательно. Главное - найти собственный путь. Можно быть фермером, торговцем, пиратом, исследователем, архитектором или археологом.
- Proteus. Описать эту игру довольно сложно. В ней отсутствуют диалоги, определённый сюжет, бои или какая-то цель. Это просто мир, который игроки могут изучать так, как им хочется. Начинается игра в океане, затем персонажу нужно доплыть до берега. После этого можно просто бродить по острову, рассматривая мир. Начало игры выпадает на весну, а окончание - на конец зимы.