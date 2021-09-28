Названы 10 компьютерных игр для расслабления и снижения стресса

Среди перечисленных игровых проектов есть как популярные, так и не очень. Но они точно окажутся полезными, если вы захотите ненадолго отвлечься от дел и успокоиться.

Flow. Напоминает немного "Змейку": цель игры в том, чтобы существо съело как можно больше других живых организмов и стало как можно длиннее. Это морское животное, которым управляет пользователь, само по себе напоминает змею. Во время игры можно насладиться динамичной мелодией и приятными звуковыми эффектами.