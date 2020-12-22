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Названы 25 лучших компьютерных игр 2020 года
По версии GamesRadar
Профильное издание GamesRadar составило рейтинг из 25 лучших компьютерных игр 2020 года. В нём можно найти как инди-игры, так и блокбастеры, а ещё игры, раскрывающие возможности новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.
Первое место заняла Hades в жанре roguelike. В GamesRadar отметили, что игра предложила инновационные решения для старых проблем жанра. Журналисты называют игру триумфом сторителлинга, пейсинга и сложных действий.
Второе место отдали The Last of Us Part II, вокруг которой ходило очень много разговоров после релиза. На третьем месте мы видим Assassin's Creed Valhalla, которая переняла некоторые вещи из Odyssey.
Остальные игры в списке такие:
- Spider-Man: Miles Morales
- Animal Crossing: New Horizons
- Ghost of Tsushima
- Call of Duty: Warzone
- Fall Guys
- Doom: Eternal
- Astro's Playroom
- Cyberpunk 2077
- Half Life Alyx
- Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2
- If Found...
- Final Fantasy 7
- Genshin Impact
- Valorant
- Ooblets
- Demon's Souls
- Yakuza: Like a Dragon
- Bugsnax
- Crash Bandicoot 4: It's About Time
- Persona 5 Royale
- Teardown
- Kentucky Route Zero: TV Edition