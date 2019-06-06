Названы дата выхода и стоимость подписки на игровой сервис Google Stadia

Как сообщили представители компании, сервис будет официально запущен в ноябре 2019 года. Сначала он будет доступен жителям только 14 стран: США, Великобритании, Канады, Бельгии, Финляндии, Дании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании и Швеции. В будущем сервис придёт и в другие страны, в том числе и в Россию.

Стоимость набора Founderʼs Edition составит $129 (около 8400 рублей). В него будут входить геймпад, аппаратный ключ для защиты Chromecast Ultra и три месяца доступа к играм в Stadia Pro (отдельно стоит $10). Предзаказ на данный набор уже открыт с сегодняшнего дня. Стоит отметить, что сервис будет запущен в ноябре только для владельцев такого набора.

Первое время на сервисе будет представлена 31 игра. Среди них: Assassin’s Creed: Odyssey, Destiny 2, Doom 2016, Metro Exodus, Mortal Kombat 11, The Elder Scrolls Online и другие.

Поиграть можно будет со смартфонов Pixel 3 и выше, смарт-ТВ, ноутбуков, ПК и планшетов.