Названы даты всех распродаж в Steam до конца года

Конечно же, благодаря очередной утечке. Хоть в письме и было указано, что информация конфиденциальная, кто-то всё-таки опубликовал её в открытом доступе.

Итак, первая распродажа приурочена к Хэллоуину, как и у Epic Games Store, информация о которой стала известна сегодня. В Steam акция начнётся 28 октября и закончится 1 ноября. После этого стартует осенняя распродажа: с 26 ноября по 3 декабря. И наконец в конце года планируется долгая (две недели!) зимняя распродажа, которая начнётся 19 декабря и закончится 2 января.