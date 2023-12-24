Названы игры 2023 года с самой красивой «картинкой»

Удивительно, но такие игры, как Hi-Fi Rush и Super Mario Bros. Wonder, оказались в центре внимания благодаря ярким стилям и отзывчивому геймплею, доказав, что раздвинуть границы графики — не единственный способ завоевать сердца.

Cyberpunk 2077, Avatar: Frontiers of Pandora и Alan Wake 2, заняли первые места благодаря использованию технологий трассировки лучей.

2023 также продемонстрировал, как небольшие студии могут производить «шум» на рынке. RoboCop: Rogue City, использующая возможности Unreal Engine 5, доказала, что при грамотном подходе даже при небольших бюджетах можно создавать визуально потрясающие игры.